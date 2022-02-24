Шесть разрушений из-за снарядов зафиксированы в Белгородской области

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Несколько случаев разрушений зафиксировано в Белгородской области из-за снарядов. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"У нас есть несколько разрушений, мы насчитываем шесть эпизодов", – цитирует губернатора ТАСС.

24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Глава РФ подчеркнул, что в планы властей не входит оккупация территорий Украины.

После этого стало известно, что занятия в школах и детсадах отменили в Белгородской области и Крыму.

Помимо этого, из-за осложнения ситуации вокруг Украины работа аэропортов в ряде городов на юге России была приостановлена. Воздушные гавани будут закрыты до 2 марта.

