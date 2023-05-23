Роспотребнадзор нашел нарушение в кафе в Перми, где якобы продавали кофе с грудным молоком

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В кафе в Перми, владелец которого пошутил о продаже в заведении кофе с грудным молоком, выявили нарушение. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

"В ходе проверки установлен факт приема и хранения сливок питьевых ультрапастеризованных без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции обязательным требованиям и обеспечивающей прослеживаемость данной продукции", – следует из сообщения ведомства.

Обнаруженные нарушения стали причиной для составления административного протокола в отношении бизнесмена.

Роспотребнадзор организовал проверку в заведении после объявления в Сети о продаже в кафе напитков с молоком кормящих матерей. В кафе якобы использовали молоко девяти женщин, которые сдавали его вместе с необходимыми справками.

Позже выяснилось, что подобным образом представители заведения пошутили. При этом там действительно есть напитки с молоком, которое по вкусу напоминает грудное. Как уточнили в кафе, его удалось создать путем смешивания козьего и миндального молока.

