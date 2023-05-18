Пермская кофейня назвала шуткой информацию о кофе на грудном молоке

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Информация о кофе на грудном молоке, которое продается в пермской кофейне "Кофе Смайл", является шуткой. Об этом сообщил владелец заведения Максим Кобелев.

"Это родилось все в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования", – передает его слова РИА Новости.

Кобелев отметил, что в кофейне продается кофе с молоком, вкус которого напоминает грудное. Этого добились при помощи смешивания козьего и миндального молока, добавил он.

Ранее кофейня опубликовала в социальных сетях рекламу о продаже кофе на грудном молоке. В заведении уточнили, что поставщиками продукта являются девять кормящих мам. Молоко, со слов представителей кофейни, безопасно, так как женщины предоставляют необходимые справки. Роспотребнадзор заявил, что проверит данные об этом, так как реализация грудного молока под видом пищевого продукта запрещена.

До этого эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в растительном молоке отсутствуют гормоны и антибиотики. Однако в нем могут содержаться пестициды и гербициды.