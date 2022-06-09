Эксперт развеяла мифы о растительном молоке

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что любой продукт может вызвать аллергические реакции, поэтому мнение о том, что растительное молоко безопасно в этом вопросе, является неправильным, сообщает радио КП.
По словам эксперта, калорийность растительного молока может быть разной. Самая большая бывает у кокосового (152 калории на 100 граммов). Однако рисовое содержит всего 60 калорий, соевое – 54, миндальное – 51 и овсяное – 44.
Белка же больше всего в коровьем. Однако, по словам эндокринолога, интересно, что соевое молоко уступает обычному совсем немного.
Углеводов содержится больше всего в рисовом молоке – практически в несколько раз больше, чем в коровьем. Меньше всего этого компонента в миндальном, отметила медик.
"Кроме того, в противовес сложившемуся мнению больше всего кальция в кокосовом молоке", – уточнила эксперт.
Касаемо чистоты продукта, Павлова подчеркнула, что в растительном молоке отсутствуют гормоны и антибиотики. Однако в нем могут содержаться пестициды и гербициды. В связи с этим определить, какое молоко полезнее и безопаснее, точно сказать нельзя.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, как людям с непереносимостью лактозы употреблять молочные продукты. По словам специалиста, можно использовать ферменты, продающиеся в аптеке. Также людям с непереносимостью лактозы можно употреблять кисломолочные продукты, которые прошли ферментацию. Речь идет о твороге, сыре и йогурте.
"Доктор 24": молоко
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