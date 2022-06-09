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Эксперт рассказала, в каких случаях опасно есть орехи

Неожиданный эффект: когда орехи могут нанести вред
обществоеда

У орехов идеальная репутация. Они богаты витаминами, растительными белками, жирными кислотами и микроэлементами. Поэтому сложно поверить, что они могут быть вредными для здоровья. Рассказываем, в каких случаях орехи лучше не употреблять.

Больше вреда?

Фото: depositphotos/5seconds

Конечно орехи очень полезный продукт, но существует много нюансов, о которых важно помнить. Например, о том, что в фундуке, арахисе, каштанах, фисташках, грецких орехах содержится пальмитиновая кислота, которая повышает риск тромбообразования. В арахисе также много эруковой кислоты, токсичной для миокарда, рассказала диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова.

Орехи не рекомендуют есть при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при хронических нарушениях работы поджелудочной железы и печени.

Орехи способны усугубить состояние при псориазе и экземе. Тем, у кого угревая сыпь, лучше отказаться от арахиса. В составе земляного ореха есть вещество, которое усиливает выработку кожного жира.
Олеся Лукашенкова
диетолог, нутрициолог

Ограничить потребление орехов стоит при склонности к частым проявлениям герпеса, так как они содержат много аргинина (больше всего содержится в арахисе). Это незаменимая аминокислота в организме человека, но в большом количестве она способствует активации герпетического процесса и служит строительным материалом для новых вирусов.

Все в меру

Фото: depositphotos/igordutina

В целом при употреблении орехов важно придерживаться известного правила: все должно быть в меру.

"Прежде всего, надо помнить, что орехи высококалорийный продукт. В любом виде в них содержится более 600 килокалорий на 100 граммов. При этом жиры в составе преобладают. Например, в кедровых орешках на их долю приходится 68%", – напомнила диетолог.

Взрослому человеку в день достаточно съедать 30 граммов орехов. Делать это лучше в первой половине дня. Людям с избыточной массой тела совсем отказываться от орехов не стоит. Просто надо сократить их прием до одного раза в неделю. В небольших количествах этот продукт способен снижать риск метаболического синдрома, избыточного веса и ожирения.

Детей советуют угощать орехами не чаще одного-двух раз в неделю. Хватит трех-четырех штук, желательно разных видов. Простой способ определить норму – дать столько, сколько умещается в руке ребенка.

Детям до трех лет есть орехи не рекомендуют. Организму ребенка сложно переварить такой тяжелый продукт. К тому же орехи являются сильным аллергеном, вплоть до анафилаксии. Особенно это касается арахиса.
Олеся Лукашенкова
диетолог, нутрициолог

Первый раз ребенку лучше пробовать какой-то один вид орехов, причем совсем немного и желательно утром. В этом случае в течение дня можно отследить реакцию организма на продукт.

"Орехи чаще всего вызывают оральный аллергический синдром. Может появиться зуд, жжение во рту, чувство отечности горла и языка", – напомнила эксперт.

Если у ребенка или взрослого есть аллергия на орехи, из рациона необходимо исключить не только их, но и пасты, молоко и масла из этого продукта.

Опасные грибки

Фото: depositphotos/igordutina

По мнению эксперта, лучше покупать орехи в скорлупе, так они дольше не портятся. Но оболочка должна быть без трещин, сколов и налета. При покупке очищенных орехов, стоит очень внимательно их осмотреть. Если хотя бы на одном есть пятна серого, черного, желтого или зеленого налета – продукт поражен плесенью.

Плесневелые грибки на орехах вырабатывают ядовитый канцероген – афлатоксин. Накапливаясь в организме, он вредит здоровью человека. Прежде всего страдает печень.
Олеся Лукашенкова
диетолог, нутрициолог

В домашних условиях орехи надо тщательно помыть – это базовое правило для всех сыпучих покупных продуктов.

"Вы не знаете, где и в каких условиях хранились эти орехи, как транспортировались. Обратите внимание на воду, которая останется после мытья, и вам станет понятна степень их загрязнения", – отметила диетолог.

По мнению эксперта, чтобы орехи стали максимально полезными, нужно замочить их в воде на пять-шесть часов. Потом следует несколько раз промыть. Это поможет нейтрализовать лектины и фитиновую кислоту – вещества, из-за которых полезные микроэлементы, содержащиеся в орехах, плохо усваиваются организмом.

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Трошина Любовь

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