Роспотребнадзор проверит информацию о продаже кофе на грудном молоке в Перми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пермская кофейня "Кофе Смайл" опубликовала в социальных сетях рекламу о продаже кофе на грудном молоке. Роспотребнадзор заявил, что проверит данные об этом, пишет РИА Новости со ссылкой на местное управление.

В заведении уточнили, что поставщиками продукта являются девять кормящих мам. Молоко, со слов представителей кофейни, безопасно, так как женщины предоставляют необходимые справки.

"Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена. <...> Подобная деятельность противоречит действующему законодательству РФ", – сообщают в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что грудное молоко не является продуктом питания, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов.

Ранее врач-маммолог Елена Кудинова рассказала, что начинать сцеживать грудное молоко стоит лишь после консультации со специалистом. Среди показаний к сцеживанию эксперт назвала уплотнения в груди и признаки развития лактостаза.

До этого нутрициолог Ольга Панова поделилась, что выпивать один стакан молока в день недостаточно. По ее словам, суточная норма кальция содержится в пачке продукта.