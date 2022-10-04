Маммолог рассказала, в каких случаях кормящим матерям нужно сцеживать молоко

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Начинать сцеживать грудное молоко стоит лишь после консультации со специалистом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-маммолога Елену Кудинову.

Среди показаний к сцеживанию специалист назвала уплотнения в груди и признаки развития лактостаза.

"Также сцеживание допускается, если необходимо заготовить запас грудного молока", – добавила Кудинова.

Ранее врач-сурдолог, кандидат медицинских наук Павел Азаров рассказал, что у молодых женщин после родов может возникнуть отосклероз. Также заболевание может появиться у тех, кто переживает климакс. По его словам, возникновение отосклероза после родов провоцируется и генетическими факторами. Врач заявил, что патология проявляется снижением слуха и шумом.



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