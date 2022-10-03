Сурдолог рассказал о негативном влиянии родов на слух женщины

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У молодых женщин после родов может возникнуть отосклероз (патология развития слуха, вызванная разрастанием костной ткани во внутреннем и среднем ухе. – Прим. ред.). Также заболевание может появиться у тех, кто переживает климакс, утверждает врач-сурдолог, кандидат медицинских наук Павел Азаров.
По его словам, возникновение отосклероза после родов провоцируется и генетическими факторами. Врач заявил, что патология проявляется снижением слуха и шумом.
"<…> Порой мы вообще можем не найти причину этого заболевания. Мы констатируем факт, что оно есть, нужно лечить. Очень часто заболевание происходит при каких-то мощных гормональных процессах в организме. У женщин бывает после родов, возникает в климактерический период, как у женщин, так и у мужчин <…>", – прокомментировал Азаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Сурдолог добавил, что подобный недуг можно вылечить только с помощью хирургического вмешательства. Он утверждает, что от отосклероза нет ни таблеток, ни уколов.
"<…> Когда приходит к нам пациент, мы смотрим, что у человека должен снизиться слух довольно сильно, и мы тогда его берем на операцию. Если мы видим, что процесс только начался, то мы говорим пациенту погулять еще немножко <…>", – заявил он.
Эксперт поделился, что обычно заболевшие приходят к врачам только после сильной потери слуха. Азаров подчеркнул, что изменения в лучшую сторону пациенты чувствуют уже на операционном столе. Кроме того, процедура по удалению отосклероза занимает не более часа.
Ранее невролог Денис Воронин заявил, что игнорирование проблем в работе опорно-двигательного аппарата может стать причиной появления гастрита, простатита, мочекаменной болезни и холецистита. Он утверждает, что такое заболевание приводит к нарушениям деятельности внутренних органов.
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