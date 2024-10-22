МЧС предупредило об угрозе цунами для 14 дальневосточных городов

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Под угрозой цунами находятся 14 городов и несколько десятков населенных пунктов Приморья, Камчатки, Курильских островов и острова Сахалина. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В ведомстве напомнили, что основным поражающим фактором при цунами являются мощные и высокие волны, которые обрушиваются на побережье со скоростью от 50 до 1 000 километров в час. Кроме этого, опасность состоит в том, что за первой волной, как правило, следует ряд повторных, более мощных.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Камчатском крае. Подземные толчки произошли на глубине 58 километров, а эпицентр сейсмического явления находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Еще одно землетрясение произошло в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Его магнитуда оценивалась в 6,3 балла.