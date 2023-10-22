22 октября, 20:40Регионы
Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Севастополе отменили вторую за сутки воздушную тревогу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал глава Севастополя.
Также сотрудники транспортной безопасности возобновили движение автотранспорта по Крымскому мосту, передает телеграм-канал о ситуациях на мосту.
22 октября первый раз в Севастополе была объявлена воздушная тревога примерно в 16:20 (совпадает с московским временем). По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, системы ПВО РФ сбили три украинские ракеты над регионом, которые летели в сторону Крыма. Он подчеркнул, что российским силам удалось сорвать провокацию киевского режима.
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