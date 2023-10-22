Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – добавили в сообщении.

В свою очередь, в телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту заявили, что движения транспорта по мосту временно прекратилось. Там же попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале также уведомил жителей о воздушной тревоге. Он предупредил, что российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки, поэтому может быть виден дым.

"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – сообщил глава Севастополя.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над морем в районе Любимовки. Также глава города предупреждал, что военные использовали табельные средства маскировки, поэтому в районе Севастопольской бухты жители могли наблюдать дым.

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