Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Севастополе силы ПВО сбили украинскую ракету над морем в районе Любимовки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В 17:27 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам Развожаева, экстренные службы находятся на месте уничтожения снаряда для контроля обстановки.

Кроме того, глава города предупредил, что военные используют табельные средства маскировки, поэтому в районе Севастопольской бухты жители могли наблюдать дым.

"Запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – отметил Развожаев.

18 октября губернатор Севастополя предупреждал местных жителей об опасности с воздуха. В регионе была объявлена воздушная тревога.

После этого он сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракеты в районе Кара-Кобы, расположенном неподалеку от Севастополя. По его словам, боевая часть ракеты сдетонировала прямо на земле в поле.

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