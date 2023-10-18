Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракеты в районе Кара-Кобы, расположенном неподалеку от Севастополя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, боевая часть ракеты сдетонировала прямо на земле в поле. В результате атаки, как утверждает глава Севастополя, никто не пострадал, а также не зафиксировано повреждений инфраструктуры города.

При этом он отметил, что на месте не было обнаружено возгорания, несмотря на детонацию ракеты на земле.

"Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", – добавил Развожаев.

Кроме того, глава региона напомнил жителям Севастополя, что необходимо доверять только официальной информации. Также он сообщил, что не нужно помогать противнику, размещая в открытом доступе вопросы "о каких-либо звуках".

Несколько минут назад Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе. Местных жителей призвали спуститься в укрытия или плотно закрыть окна в квартирах и домах, а также не подходить к ним. Для укрытия находящимся в жилых помещениях рекомендовали выбирать комнаты с несущими стенами.

По информации губернатора, Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки. На фоне произошедшего в состояние боевой готовности перевели все региональные службы.

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