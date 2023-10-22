Сальдо заявил, что система ПВО сбила 3 ракеты ВСУ над Херсонской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила три ракеты Вооруженных силы Украины над Геническим муниципальным округом Херсонской области, летевших в сторону Крыма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, силы ПВО сработали 22 октября в период с 16:45 до 17:30.

"Провокация террористов киевского режима сорвана", – заявил Сальдо.

В воскресенье, 22 октября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе временно прекратилось движение морского и наземного общественного транспорта. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Глава Севастополя Михаил Развожаев также уведомил жителей о воздушной тревоге. Он предупредил, что российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки, поэтому может быть виден дым.

Примерно через полчаса воздушную тревогу в Севастополе отменили. Помимо этого, была возобновлена работа транспорта и запущено движение по Крымскому мосту.



Российские системы ПВО сбили семь истребителей МиГ-29 в зоне СВО