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В Севастополе отменили воздушную тревогу, заявили в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Наземный общественный транспорт возобновляет движение", – отметили в сообщении.

Также появилась информация о возобновлении работы морского пассажирского транспорта.

Помимо этого, по Крымскому мосту было восстановлено движение транспорта, добавили в телеграм-канале о ситуации на мосту.

Немногим ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Глава города Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что российские военные в районе Севастопольской бухты применяют табельные средства маскировки, из-за которых можно наблюдать дым.