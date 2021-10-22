В Свердловской области ввели самоизоляцию для пожилых без прививки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Свердловской области введут обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, сообщает РИА Новости. Это не коснется тех, кто вакцинировался, переболел и тех, кто начал процесс вакцинирования.

Кроме того, введение системы QR-кодов для посещения общественных мест в регионе перенесли с 8 ноября на 30 октября. Без них не попасть в театры, выставочные пространства, кинотеатры, заведения спорта, салоны красоты и санатории.

Период нерабочих дней в области продлится с 30 октября по 7 ноября.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

