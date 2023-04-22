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Крым и Херсонскую область свяжут электрички, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, первые электропоезда планируется запустить уже в мае. Они будут следовать из Геническа в Джанкой.

Алексеенко рассказал, что стоимость проезда будет существенно ниже, чем на автобус. Он сообщил о скором завершении ремонта на вокзале Геническа. Там создадут современный транспортно-пересадочный узел: вынесут автовокзал и подведут маршруты городского и пригородного сообщения.

Ранее Владимир Путин заявил, что проблемы жителей новых регионов России необходимо решать уже сейчас, несмотря на сложную обстановку на этих территориях. Обращаясь к членам кабмина, глава государства отметил, что жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

