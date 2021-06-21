В нескольких домах Петербурга в жару потеплели батареи из-за коммунальных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В нескольких домах Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге потеплели батареи в домах при температуре воздуха на улице выше +30 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в управляющей компании "Жилкомсервис № 2" Адмиралтейского района, это коснулось домов, расположенных по следующим адресам улица Гражданская, дома 7А и 9А, улица Декабристов, дома 5 и 7, улица Казанская, дома 33/5А, 38А и 40А, переулок Пирогова, дома 4А и 6А. Причина – промывка системы центрального отопления.
Жалобу на работы оставили жильцы дома 6 в переулке Пирогова. Как уточнили в управляющей компании, перенести их из-за погодных условий было невозможно, так как график согласовывался за несколько месяцев до их проведения.
Ранее сообщалось, что в связи с установившейся жарой коммунальные службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Каждые три часа проводится полив проезжей части водой.
Отмечалось, что особый уход также получают и растения на городских клумбах. Цветники поливают утром или вечером после 17:00, увлажняя землю на глубину залегания корней.
Дороги Москвы поливают каждые три часа из-за аномальной жары
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