Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону

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Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону до утра субботы, 21 декабря, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В случае получения сигнала о воздушной опасности необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал он в своем телеграм-канале.

Несколько дней назад, 18 декабря, украинские войска нанесли ракетный удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области при помощи 10 ракет ATACMS и Storm Shadow. Российские силы сбили 9 из них. Один из боеприпасов упал на техническое строение комбината.

Недавно под атаку попал Рыльск в Курской области. В результате погибли шесть человек, включая ребенка. Повреждены социальные объекты, включая Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС.