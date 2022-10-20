Юрист объяснил, могут ли туристы попасть на юг РФ на фоне среднего уровня реагирования

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Сегодня туристам разрешено беспрепятственно въезжать в южные регионы РФ и выезжать с их территории, но ситуация может измениться, если появится такая необходимость. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

Ранее Владимир Путин ввел в РФ четыре уровня готовности, в том числе средний на приграничных с Украиной территориях. Речь идет о восьми регионах, среди которых Краснодарский край, Крым и Севастополь. Кроме того, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Власти этих субъектов наделены полномочиями усиливать охрану общественного порядка и вводить другие меры на своих территориях.

По словам Воробьева, помимо прочего, они имеют право объявить особый режим въезда, выезда и передвижения по региону. Такие ограничения могут вводиться, но только если в них будет необходимость, уточнил он.

"Все зависит от того, как руководители регионов распорядятся, какие именно ограничения они введут в зависимости от ситуации", – сказал эксперт.





Василий Воробьев юрист Мы можем сравнить эту историю с пандемией, когда вводились ограничения на посещение определенных территорий, зданий. Теоретически такое возможно. Ограничений на посещение определенных мест вплоть до ограничения по передвижению без определенных пропусков ждать, скорее всего, не следует, но технически такое возможно.

В настоящее время каких-либо ограничений не введено, в том числе это касается и туристов, подчеркнул Воробьев. Они могут беспрепятственно въезжать в южные регионы РФ и выезжать с их территории. Однако если такие меры объявят, то ситуация изменится.

"В период пандемии делали так – ограничивали въезд лиц, которые не зарегистрированы, то есть не имеют места жительства в данном регионе. Такое теоретически возможно. Но это все будет прописано отдельно в указе, то есть должен быть какой-то нормативный акт", – заключил эксперт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал введение в регионе среднего уровня реагирования. По его словам, для крымчан в настоящий момент не предусмотрено дополнительных ограничительных мер. Что касается новых правил въезда и выезда в республику, то это будет зависеть от обстановки, уточнил Аксенов.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ситуация в регионе полностью контролируется. Оснований для объявления дополнительных мер сегодня нет, подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют закрытие границ на фоне военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях



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