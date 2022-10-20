13:38Регионы
Юрист объяснил, могут ли туристы попасть на юг РФ на фоне среднего уровня реагирования
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Сегодня туристам разрешено беспрепятственно въезжать в южные регионы РФ и выезжать с их территории, но ситуация может измениться, если появится такая необходимость. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
Ранее Владимир Путин ввел в РФ четыре уровня готовности, в том числе средний на приграничных с Украиной территориях. Речь идет о восьми регионах, среди которых Краснодарский край, Крым и Севастополь. Кроме того, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Власти этих субъектов наделены полномочиями усиливать охрану общественного порядка и вводить другие меры на своих территориях.
По словам Воробьева, помимо прочего, они имеют право объявить особый режим въезда, выезда и передвижения по региону. Такие ограничения могут вводиться, но только если в них будет необходимость, уточнил он.
"Все зависит от того, как руководители регионов распорядятся, какие именно ограничения они введут в зависимости от ситуации", – сказал эксперт.
В настоящее время каких-либо ограничений не введено, в том числе это касается и туристов, подчеркнул Воробьев. Они могут беспрепятственно въезжать в южные регионы РФ и выезжать с их территории. Однако если такие меры объявят, то ситуация изменится.
"В период пандемии делали так – ограничивали въезд лиц, которые не зарегистрированы, то есть не имеют места жительства в данном регионе. Такое теоретически возможно. Но это все будет прописано отдельно в указе, то есть должен быть какой-то нормативный акт", – заключил эксперт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал введение в регионе среднего уровня реагирования. По его словам, для крымчан в настоящий момент не предусмотрено дополнительных ограничительных мер. Что касается новых правил въезда и выезда в республику, то это будет зависеть от обстановки, уточнил Аксенов.
В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ситуация в регионе полностью контролируется. Оснований для объявления дополнительных мер сегодня нет, подчеркнул он.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют закрытие границ на фоне военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
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