Мэр Мариуполя Моргун: на "Азовстали" можно сделать постиндустриальный парк

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На заводе "Азовсталь" нечего восстанавливать, он очень сильно пострадал. На его территории можно обустроить постиндустриальный парк, рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

Глава города добавил, что окончательное решение будет принято федеральными властями и главой Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года пошло. Поэтому небезопасно", – цитирует Моргуна РИА Новости.

Завод "Азовсталь" и Мариуполь были полностью освобождены от украинских боевиков 20 мая 2022 года.

В мае 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на месте металлургического комбината "Азовсталь" будет построен технопарк. По его словам, на приведение территории в порядок уйдут миллиарды рублей.