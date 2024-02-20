Университет спецназа в Чечне будет носить имя Путина

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Университет спецназа, расположенный в Чечне, теперь будет носить имя Владимира Путина, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

"Приезд заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева стал для нас весомым поводом, чтобы озвучить решение назвать Российский университет спецназа именем верховного главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина", – говорится в его публикации.

Глава Чечни отметил, что к такому решению пришли еще в момент основания университета. Кадыров подчеркнул, что учебное заведение будет носить имя "самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности".

Ранее Кадыров вручил президенту России высшую награду республики – орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Уточнялось, что вручение награды является благодарностью от всего местного населения.

До этого глава Чечни рассказал, что уже дважды обязан жизнью Путину, поэтому готов выполнить любое требование президента, даже если из-за этого придется умереть.