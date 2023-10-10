Орден Кадырова был передан Путину, а не вручен лично – Песков

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Глава Чечни Рамзан Кадыров лично не вручал орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова Владимиру Путину, а передал эту награду президенту. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, речь идет о том, что он (орден. – Прим. ред.) был передан", – уточнил он.

Днем ранее чеченский лидер рассказал, что Путину была вручена высшая награда республика – орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Он уточнил, что указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году. Однако, рассказал Кадыров, все это время не было либо подходящего случая, либо повода. Глава республики подчеркнул, что такой орден является благодарностью от всего населения региона.