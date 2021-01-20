Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выход Санкт-Петербурга на первое место по числу новых случаев коронавируса может быть обусловлен тем, что у многих горожан после выхода на работу завершился инкубационный период инфекции, заявила представитель городского управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тестирование сейчас находится на уровне 26–30 тысяч тестов в сутки. Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", – заявила представитель.
Кроме того, рост заболеваемости может быть вызван более низкими темпами вакцинации по сравнению с Москвой, отметила она.
В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. По данным Оперативного штаба, Санкт-Петербург вышел на первое место по числу новых инфицированных – 3 347. На Москву пришлось 2 452 случаев, на Московскую область – 994.
Ранее глава отдела эпидемиологического надзора в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга заявила, что ожидает после новогодних праздников рост заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, ситуация в Северной столице улучшится лишь к марту.
В Петербурге ожидается рост заболеваемости коронавирусом после праздников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: