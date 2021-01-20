Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выход Санкт-Петербурга на первое место по числу новых случаев коронавируса может быть обусловлен тем, что у многих горожан после выхода на работу завершился инкубационный период инфекции, заявила представитель городского управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тестирование сейчас находится на уровне 26–30 тысяч тестов в сутки. Рост выявляемости может быть обусловлен завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции на фоне возвращения жителей Петербурга на работу после новогодних каникул. На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", – заявила представитель.

Кроме того, рост заболеваемости может быть вызван более низкими темпами вакцинации по сравнению с Москвой, отметила она.

В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. По данным Оперативного штаба, Санкт-Петербург вышел на первое место по числу новых инфицированных – 3 347. На Москву пришлось 2 452 случаев, на Московскую область – 994.

Ранее глава отдела эпидемиологического надзора в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга заявила, что ожидает после новогодних праздников рост заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, ситуация в Северной столице улучшится лишь к марту.