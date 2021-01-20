В России выявили 21 152 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 452 человек, сообщает Оперативный штаб.

Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 3 347, на Москву – 2 452, на Московскую область – 994, на Нижегородскую область – 488, на Воронежскую область – 389, на Свердловскую область – 389, на Ростовскую область – 388, на Красноярский край – 326, на Хабаровский край – 302, на Вологодскую область – 301, на Челябинскую область – 299, на Пермский край – 298, на Самарскую область – 285, на Республику Карелия – 280, на Иркутскую область – 260.

Всего в России зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва – 0,2%, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Костромской области, Еврейской автономной области – 0,3%, Республике Ингушетия, Томской области, Кемеровской области – 0,4%.

За последние сутки подтверждено 597 смертей, всего по стране за весь период умерли 67 220 человек. За минувшие 24 часа выписали 25 290 человек, за весь период в РФ вылечились 3 027 316 человек.

Ранее стало известно, что за неделю – с 11 по 17 января – во всем мире от последствий коронавируса скончались 93 882 пациента. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Также уточняется, что за прошедшую неделю в мире зарегистрировали 4 725 029 новых случаев COVID-19.