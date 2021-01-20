В России выявили 21 152 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 452 человек, сообщает Оперативный штаб.
Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 3 347, на Москву – 2 452, на Московскую область – 994, на Нижегородскую область – 488, на Воронежскую область – 389, на Свердловскую область – 389, на Ростовскую область – 388, на Красноярский край – 326, на Хабаровский край – 302, на Вологодскую область – 301, на Челябинскую область – 299, на Пермский край – 298, на Самарскую область – 285, на Республику Карелия – 280, на Иркутскую область – 260.
Всего в России зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва – 0,2%, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Костромской области, Еврейской автономной области – 0,3%, Республике Ингушетия, Томской области, Кемеровской области – 0,4%.
За последние сутки подтверждено 597 смертей, всего по стране за весь период умерли 67 220 человек. За минувшие 24 часа выписали 25 290 человек, за весь период в РФ вылечились 3 027 316 человек.
Ранее стало известно, что за неделю – с 11 по 17 января – во всем мире от последствий коронавируса скончались 93 882 пациента. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Также уточняется, что за прошедшую неделю в мире зарегистрировали 4 725 029 новых случаев COVID-19.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 96 миллионов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: