В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет

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В Крыму с 24 января вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.

"Обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, <...> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации, <...> ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов..." – говорится в документе.

Помимо этого, государственным и муниципальным органам власти поручено перевести до 50% своих сотрудников на удаленный формат работы. Соответствующее требование в форме рекомендации распространяется и на коммерческие организации. Сотрудник при этом может остаться работать очно, если от его деятельности зависит обеспечение непрерывных технологических процессов на предприятии.

На полную самоизоляцию переводятся государственные стационарные организации соцобслуживания, в частности дома престарелые и детские приюты. Приостанавливается проведение диспансеризации населения, а также по возможности переносятся сроки плановой амбулаторной помощи.

17 января в Крыму вновь начали проверять у жителей наличие QR-кода при посещении ими общественных мест. Помимо этого, там начал действовать запрет на прием постояльцев в хостелах, приостановлена работа кальянных, ночных клубов и других подобных организаций.

В этот же день на полуострове был подтвержден первый случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В связи с этим был введен запрет на проведение массовых мероприятий, а также проведение в закрытых помещениях совещаний численностью больше трех человек.

