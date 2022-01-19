Больничное отделение в Башкирии закрыли из-за вспышки COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Отделение патологии новорожденных РДКБ в Уфе закрыли на карантин из-за возникновения там очага COVID-19. Инфекцию в стационар, предположительно, занесла одна из мам, сообщает РБК со ссылкой на региональный Минздрав.
"Мама А. поступила в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей из дома без симптомов заболевания, клиника инфекционного заболевания с повышением температуры тела развилась на четвертые сутки от даты поступления, после чего мать была незамедлительно выписана по месту жительства", – отметили в ведомстве.
В связи с этим в больнице были предприняты все необходимые меры, в частности сотрудников и пациентов медучреждения обследовали на предмет инфицирования коронавирусом. В итоге было выявлено несколько случаев бессимптомного течения болезни. Детей, заболевших COVID-19, перевели в другую клинику.
Больница, несмотря на COVID-19, продолжает работать в штатном режиме. Для новорожденных выделили койки в соседнем здании. В связи со вспышкой заболевания расследование начало региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что IQ ребенка может снизиться на 20%, психическое и физическое развитие замедлиться, если его мать, будучи непривитой, перенесет COVID-19 во время беременности. По его словам, об этом свидетельствуют данные ученых. При этом он подчеркнул, что можно догнать отставание, если с ребенком заниматься.
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