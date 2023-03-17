Повестки начали вручать в Марий Эл для уточнения данных

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Марий Эл начали вручать повестки в военкомат, объяснив это необходимостью актуализировать данные. Правительство республики сообщило об этом на своем официальном сайте.

"В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", – рассказали местные власти.

Также в регионе возобновились учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям. Их проведут на территории Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля.

Ранее правительство Воронежской области сообщило, что повестки жителям региона выдают для уточнения их персональных данных. Аналогичное заявление сделали в Пензенской области.

Военный комиссариат Ярославской также начал рассылать повестки жителям региона, назвав это плановой работой.



Военкоматы в нескольких регионах РФ начали рассылать повестки жителям

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