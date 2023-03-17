13:03Регионы
Повестки начали вручать в Марий Эл для уточнения данных
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Марий Эл начали вручать повестки в военкомат, объяснив это необходимостью актуализировать данные. Правительство республики сообщило об этом на своем официальном сайте.
"В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", – рассказали местные власти.
Также в регионе возобновились учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям. Их проведут на территории Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля.
Ранее правительство Воронежской области сообщило, что повестки жителям региона выдают для уточнения их персональных данных. Аналогичное заявление сделали в Пензенской области.
Военный комиссариат Ярославской также начал рассылать повестки жителям региона, назвав это плановой работой.
Военкоматы в нескольких регионах РФ начали рассылать повестки жителям
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