Прокуратура начала проверку после отравления школьников газом в Дагестане

18:07
Фото: 05.мвд.рф
Прокуратура Дагестана начала проверку после отравления детей слезоточивым газом в одной из школ в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка в связи поступившим сообщением об инциденте в СОШ № 36 города Махачкалы. <...> В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – отметили в надзорном органе.
Уточняется, что меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки при наличии на то оснований. Ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела по данному факту, ранее возбужденное Следственным комитетом.
Инцидент произошел ранее 16 сентября. Учащиеся 9-го класса школы № 36 распылили слезоточивый газ в здании во время перемены. В итоге пострадали 25 человек. Трое детей попали в реанимацию, после чего их направили в отделение интенсивной терапии.
По словам врио министра науки и образования Дагестана Яхьи Бучаева, один из старшеклассников, распыливших газ, приобрел баллончик для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте. При этом во время покупки продавщица не уточнила его возраст.
Один из старшеклассников признался, что приобрел баллончик в магазине за 250 рублей, а другой школьник по незнанию распылил газ в коридоре учебного заведения.
"Зашел в магазин, взял перцовый баллончик за 250 рублей, спрятал его и направился в школу. Подошел к запасному выходу, проверил состав и дальность действия баллончика. Потом подошел одноклассник и попросил баллончик, я ему отдал. Передвигаясь по коридору, он использовал его. Струя попала мне в лицо. Пошел отмываться от него, а когда вернулся, всех эвакуировали", – рассказал ученик.
Распыливший газ подросток сообщил, что пшикнул пару раз, после чего испытал боль в глазах и также отправился умываться.
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