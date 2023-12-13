Мэр Омска распорядился повесить памятную доску погибшему на СВО солдату

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Сергей Шелест"

Глава Омска Сергей Шелест поручил разместить на фасаде местной школы мемориальную доску, посвященную солдату, погибшему в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что директор омской школы отказался вешать памятную доску павшему солдату Алексею Ямщикову на здании образовательного учреждения. Уточнялось, что в администрацию школы обратились товарищи военнослужащего.

"Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимают решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений – прерогатива топонимической комиссии города Омска", – подчеркнул мэр.

Градоначальник также отметил, что с начала проведения спецоперации эта комиссия принимала только положительные решения по вопросу увековечивания памяти павших воинов.

Шелест объяснил, что родственники военнослужащих, общественные организации и другие инициативные группы всегда могут обратиться в администрацию города с просьбой установить мемориальную доску. Он заверил, что им помогут в решении данного вопроса.

Мэр поручил главе округа помочь товарищам Ямщикова в подготовке к очередной топонимической комиссии.

"Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин поручил главам российских регионов принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации на Украине.

В Минпросвещения РФ сообщили, что по поручению президента в российских школах открыли более 14 тысяч музеев и экспозиций об участниках специальной военной операции. В патриотические программы была также включена программа для работы по сохранению исторической памяти.



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