Более 14 тысяч музеев об участниках СВО открыли в школах РФ

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Более 14 тысяч музеев и экспозиций об участниках специальной военной операции открыли в школах России. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Отмечается, что экспозиции об участниках СВО начали создавать по поручению Владимира Путина.

В патриотические программы была также включена программа для работы по сохранению исторической памяти, уточнила пресс-служба.

"Большая работа ведется на базе школьных и студенческих военно-патриотических клубов, которые функционируют более чем в 9 тысячах школах и более чем в 1 тысячи колледжей", – подчеркнули в ведомстве.

Семьи участников спецоперации могут рассчитывать на расширенные соцгарантии. Об этом ранее заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева. По ее словам, для семей участников СВО особенно важно делать все, чтобы они не чувствовали себя забытыми.

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