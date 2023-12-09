Бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны – Путин

Фото: 123RF/bumbledee

Участники специальной военной операции достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил президент России, участники Юнармии активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Он пожелал ребятам включаться в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

Ранее стало известно, что в российских школах открылись более 14 тысяч музеев и экспозиций об участниках специальной военной операции. Отмечается, что экспозиции об участниках СВО начали создавать по поручению Владимира Путина.