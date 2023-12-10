Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России

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Будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти (БПЛА) летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Однако в жизни, по словам главы государства, все сложнее. Будущее России, подчеркнул он, зависит от боевой работы военных на передовой.

Вместе с этим президент назвал сохранение жизни бойцов на передовой приоритетом страны. Вести боевую работу нужно постепенно, заявил Путин.

До этого глава государства обратил внимание, что участники СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Он также отметил работу участников "Юнармии" активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи.



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