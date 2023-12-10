Глава СПЧ призвал к сдержанности в украшении городов к Новому году в условиях СВО

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Подходить к украшению российских городов к Новому году в условиях спецоперации нужно сдержанно, чтобы не обидеть близких военных, участвующих в боевых действиях. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Я считаю, что нужно скромнее. Не надо запрещать, но как-то надо выдержанно (подходить)", – цитирует его ТАСС.

Фадеев, обращаясь к главам субъектов РФ, рекомендовал им задаться вопросом, достаточно ли деликатно выглядят регионы и как отнесутся к чрезмерным украшениям родственники военных, находящихся на передовой. Он призвал ответственных "поставить себя на место" близких участников СВО.

Однако совсем отказываться от празднования Нового года не нужно, считает глава СПЧ. Отметить праздник следует.

До этого рабочая группа по вопросам спецоперации в докладе Владимиру Путину предложила распространить льготы для контрактников на добровольцев. Члены группы также предложили дать родственникам тяжелораненых военнослужащих возможность брать отпуск на работе для ухода за ними и по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства.

