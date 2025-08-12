В Крыму сообщили о длительном отключении мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На территории Крыма возможно отключение мобильного интернета на долгий период, говорится в телеграм-канале министерства внутренней политики, информации и связи региона.

В ведомстве объяснили, что отключение интернета может применяться в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности местных жителей. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры продолжат работать, подчеркнули в министерстве.

"Чтобы долгосрочное отсутствие интернета на вашем устройстве не застало врасплох, рекомендуем заранее к этому подготовиться", – говорится в сообщении.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко заявил, что россияне станут получать СМС-оповещения об отключении интернета. По его словам, в стране появится соответствующая понятная единая система информирования.

Предполагается, что граждане не будут замечать происходящего, так как атаки беспилотников чаще всего случаются ночью. Однако Клименко уточнил, что новые меры требуют синхронизации сразу нескольких ведомств.