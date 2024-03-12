Школьников в Курске переведут на дистанционное обучение с 13 по 15 марта

Фото: depositphotos/Xalanx

Власти Курска приняли решение о введении дистанционного обучения для школьников на период с 13 по 15 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

"В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение. 13–15 марта дети будут учиться в удаленном формате", – информировал он.

Для дошкольников, которые не могут остаться дома из-за отсутствия родителей, в детских садах организуют дежурные группы.

Утром 12 марта над Курским, Солнцевским и Поныровским районами сбили три украинских беспилотника. Более того, в поселок Теткино Курской области пыталась проникнуть украинская ДРГ.

В связи с произошедшим в Курске по-прежнему действует предупреждение о ракетной опасности, напомнил Куцак.

