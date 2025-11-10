Жилой дом в центре Петербурга расселили из-за аварийного состояния стены

Фото: depositphotos/dimaberkut

Жителей дома №1/38 на улице Некрасова в Санкт-Петербурге переселили в маневренный фонд из-за аварийного состояния стены дворового фасада здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района города.

Аварийное состояние стены выявили специалисты во время осмотра здания. Было принято решение расселить жителей нескольких квартир, которые попадают в зону аварийности. В данный момент в помещениях маневренного фонда размещены 15 человек из 10 семей. Они смогут вернуться домой после устранения аварийности.

Многоквартирный дом был построен в 1860 году, всего в нем расположено 83 квартиры. Ситуация находится на контроле в районной администрации.

Ранее дом частично обрушился в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в нежилом здании, которое находится на улице Розенштейна.

По данным МЧС, в шестиэтажном капитально-ремонтируемом здании частично обрушились перекрытия. В ведомстве также заявили, что четыре человека были эвакуированы из другой части дома. Предварительно, спасены были лица без определенного места жительства. Они не получили травм.

Дом получил статус аварийного в 2010 году. Затем здание стало нежилым, так как всех жильцов расселили, а объект законсервировали.