В Свердловской области заявили о штатном режиме работы госучреждений на фоне угрозы БПЛА

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Госучреждения в Свердловской области функционируют в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

"В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что ряд предприятий ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа. В частности, 28 дронов сбили в Белгородской области, 11 – в Воронежской, 6 – в Ростовской.

Например, в Воронежской области дроны были ликвидированы на территории двух районов и двух городов региона. А в результате воздушной атаки в Ростовской области произошло возгорание травы на территории одного из местных предприятий.