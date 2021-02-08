Воробьев заявил, что в Подмосковье сняли большинство ограничений по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская область переходит в штатный режим работы после снятия ряда ограничений, введенных из-за COVID-19. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами городских округов.

"По сути, все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения, но на трибуны, спортивные мероприятия, их можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", – сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщал, что власти отменят все существующие ограничения в Московской области, как только в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки.

На прошлой неделе в Подмосковье восемь больниц вернулись к плановой работе после лечения коронавируса. К прежнему режиму вернулись Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие.

За последние сутки в Московской области было зафиксировано 912 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции.