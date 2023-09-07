Трое детей попали в реанимацию после обеда в школьной столовой Санкт-Петербурга

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Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в образовательном учреждении в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом заявили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в стационары были доставлены уже 13 школьников, трое из которых – в реанимации.

"В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование", – сказано в заявлении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в школе сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: обследование сотрудников школы и организатора питания (АО "Комбинат питания "Кировский"), а также контактных учащихся.

Ранее Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в столовой спортшколы "Тея" в Хакасии, где отравились семь человек. В связи с этим была организована дезинфекция помещений учреждения. Руководству школы предписано усилить контроль за этим мероприятием.

О заражении семи человек острой кишечной инфекцией в спортивной школе "Тея" стало известно 7 июля. Случаи отравления были зафиксированы как среди детей, так и среди тренеров. По факту случившегося проверку организовало управление СК РФ по Хакасии.

СК организовал проверку после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра"