В трех районах Сочи открыли пляжи для посетителей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Лазаревском, Адлерском и Центральном районах Сочи пляжи открыли для посетителей, завершив ликвидацию последствий непогоды. С пляжей Хостинского района городские службы заканчивают вывоз мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
"Пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра. Завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района", – приводятся в сообщении слова главы города Алексея Копайгородского.
Отмечается, что работы по расчистке пляжей велись всю ночь, с их территорий вывезли более 700 тонн мусора, нанесенного течением рек. Для ликвидации последствий стихии было привлечено в общей сложности 550 человек и 173 единицы техники экстренных и коммунальных служб.
Ливни начались в Сочи 4 июля, и, по данным синоптиков, циклон пройдет по всему Краснодарскому краю. Режим ЧС из-за погодных условий введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтопило сотни домовладений, из-за селей и скопления воды были перекрыты федеральные трассы. В самом Сочи были закрыты пляжи.
Ранее число жертв при подтоплениях на Кубани увеличилось до четырех. В Туапсинском районе погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, а также 71-летний мужчина. Позднее прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель еще одного ребенка.
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