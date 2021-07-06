Более 300 человек получат компенсацию после подтоплений в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Денежные компенсации в размере до 110 тысяч рублей на человека получат более 300 жителей Сочи, дома которых были повреждены в результате подтоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

"На настоящий момент более 300 человек претендуют на материальную помощь. Это люди, которые находятся в зоне подтопления", – говорится в сообщении.

По словам главы города, речь идет о выплатах от 10 до 110 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба.

Утром 6 июля в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани были зафиксированы подтопления в 267 жилых домах и на 395 приусадебных участках.

По уточненным данным ГУ МЧС, с этих территорий эвакуировали 354 человека, из них – 125 детей. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Четыре человека в результате подтопления в Туапсинском районе погибли.