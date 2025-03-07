Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за угрозы ЧС

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Распоряжением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с 6 марта на территории региона введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, которая может быть вызвана взрывами. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Уточняется, что ЧС может возникнуть из-за нарушения условий жизни в населенных пунктах субъекта. В режим повышенной готовности приведены управление региона и территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Замглавы Ростовской области Сергей Бодряков назначен ответственным за организацию мер по предотвращению ЧС. Также администрации муниципальных районов и округов получили рекомендации по обеспечению доступа граждан в подвалы и другие убежища. Кроме того, они должны будут подготовить пункты временного размещения для населения субъекта и организовать информирование граждан о местах укрытий.

Между тем дежурные силы ПВО в ночь на 7 марта ликвидировали один беспилотный летательный аппарат Украины над территорией Ростовской области. Также ранее в результате массированной атаки БПЛА на регион произошел пожар на нефтепроводе и складе промобъекта в Чертковском районе. Его удалось потушить пожарными расчетами.