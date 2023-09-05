Более 630 млн рублей направили на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 17 тысяч заявлений было направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморском крае. На эти цели было направлено около 634 миллионов рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Это единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей (более 9 тысяч заявлений), финансовая помощь из-за частичной утраты имущества – 50 тысяч рублей (более 3,5 тысячи заявлений), и в связи с полной утратой – 100 тысяч на человека (более 4 тысяч заявлений)", – сказано в заявлении ведомства.

Также сообщается, что примерно 456 местных жителей направили заявки на капремонт. Соответствующие выплаты начнут перечислять уже на этой неделе.

Специалисты добавили, что рассмотрение заявок граждан продолжается до сих пор. После того как заявление передадут в органы соцзащиты, решение выносится в течение 15 рабочих дней. Когда органам поступает акт от муниципальных комиссий, то назначение выплат осуществляется до пяти дней.

"Все выплаты предоставляются в срок, без задержек. Сейчас все работают в усиленном режиме", – добавили в пресс-службе.

Ранее режим ЧС федерального характера ввели в Приморском крае из-за непогоды. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

В министерстве по делам ГО и ЧС сообщили, что количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае достигло 42.

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