Губернатор Бабушкин: запах газа в городе появился из-за перезапуска Астраханского ГПЗ

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Утром 5 февраля Астрахань "накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах". Причиной явления стал перезапуск Астраханского газоперерабатывающего завода, написал губернатор региона Игорь Бабушкин в телеграм-канале.

Глава региона предупредил местных жителей, что в ближайшие дни это может повторяться – до перехода в плановый режим работы. По его словам, на заводе начались пусконаладочные работы, в том числе запуск факельного горения. Некоторые из факелов были ранее потушены в связи с остановкой работы предприятия, пояснил Бабушкин.

Согласно данным метеослужбы, облако природного газа смещается в степь. Он не опасен для здоровья на открытом пространстве, вскоре состояние атмосферного воздуха придет в норму, заверил губернатор.

Пожар на Астраханском ГПЗ начался после падения обломков беспилотников. Предприятие приостановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности, рассказывал Бабушкин.

Тогда же в аэропорту Астрахани вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Спустя время они были сняты.