Парящие над морем корабли засняли в Сочи

У берегов Сочи засняли на видео парящие над морем корабли. На кадрах видно, как над водой зависло несколько объектов, сообщает сайт "Комсомольской правды"

Отмечается, что корабли не имеют отношения к НЛО, а являются обычными земными судами. На кадрах запечатлели оптическое явление под названием фата-моргана.

"Оно очень редкое. Легенду о Летучем голландце объясняют как раз фата-морганой", – объяснил физик Олег Несун.

Он рассказал, что мираж возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разности температур образуется несколько слоев различной плотности. Они создают особый эффект зеркала.

Парение объектов длится до тех пор, пока температура не придет в баланс, подчеркнул Несун.

Ранее научный обозреватель Николай Гринько рассказал, когда зажжется звезда Тау в созвездии Северная Корона. В последний раз Тау появлялась в 1946 году, и астрономы утверждают, что по всем признакам новая вспышка произойдет совсем скоро.