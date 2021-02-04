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Регионы

13:40

Птицы в Приамурье замерзают на лету от 50-градусных морозов

регионы животные

Фото: instagram.com/ohotaamur

В Амурской области от сильных морозов умирают птицы, сообщает "Газета.ру".

В региональном управлении по охране животного мира уточнили, что в области уже давно не было случаев, когда птицы замерзают на лету, однако на этой неделе в северных и центральных районах столбики термометров опускаются ниже 50 градусов мороза.

Специалисты подкармливают птиц зерноотходами, пшеницей и кукурузой, поскольку, будучи сытыми, они легче переносят морозы.

Ранее сообщалось, что в столицу в ближайшую неделю придут аномальные морозы, которые продержатся до 20-х чисел февраля.

В городе уже к вечеру четверга похолодает до минус 5–10 градусов, а на следующей неделе ожидается до 30 градусов мороза.

В понедельник ночью ожидается минус 21–26 градусов в столице, по области – до минус 29. Днем – минус 15–20 градусов.

Во вторник температура достигнет глубочайшего дна, морозы окрепнут до минус 20–30 в ночные часы, днем ожидается до минус 16–21. Синоптик подчеркнул, что таких морозов в Москве не было почти 10 лет.

"Утро": синоптики прогнозируют облачную погоду в столице

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