Гадалка от лица привороженного мужчины вымогала деньги у клиентки в Тюмени

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В Тюменской области "гадалка" вымогала у клиентки деньги, выдавая себя за привороженного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае злоумышленница, которая выдавала себя за человека, обладающего якобы экстрасенсорными способностями, предложила женщине в групповом чате одного из мессенджеров провести ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины. Чтобы убедить клиентку в эффективности своих действий, "гадалка" начала переписываться с потерпевшей от имени привороженного мужчины.

После этого злоумышленница, переписываясь от обезличенной страницы в мессенджере, просила женщину перечислить под надуманными предлогами деньги. В результате потерпевшая перевела "гадалке" свыше 200 тысяч рублей. По итогу женщине предъявили обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Ей грозит тюремный срок до двух лет.

Ранее безработная жительница Подмосковья подошла на улице к 75-летней женщине и начала с ней беседу, в ходе которой заявила, что на пенсионерке есть порча. Злоумышленница предложила ей помочь и объяснила, что снять порчу можно только через купюры и ювелирные изделия. Для этого потерпевшая отдала деньги, золотую цепочку, нательный крест и серьги.

В итоге злоумышленница скрылась с чужим имуществом, однако полиция задержала ее. На женщину завели уголовное дело. Вину фигурантка не признала. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

