В Дагестане заявили, что местные отели принимают туристов любых национальностей

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Отели в Республике Дагестан осуществляют работу в обычном режиме, а также принимают гостей вне зависимости от их национальности и вероисповедания, сообщается в телеграм-канале министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

По данным Минтуризма региона, недавние события, связанные с беспорядками в аэропорту Махачкалы, не отразились на работе гостиничной индустрии региона.

"Наша республика всегда славилась своим гостеприимством и радушием, а различные информационные вбросы в сети интернет об отказе в бронировании номеров в объектах размещения республики по национальному признаку не более чем провокация и желание дестабилизировать ситуацию в регионе", – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что при возникновении неудобств с бронированием номера в отелях республики необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию ведомства по телефону 8 (8722) 52–24–17.

В аэропорту Махачкалы начались беспорядки 29 октября после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

Росавиация приняла решение закрыть аэропорт Махачкалы на прилет и вылет воздушных судов. Позже воздушную гавань открыли. По факту беспорядков заведено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

