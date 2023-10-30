Red Wings перенесла в Сочи ближайшие рейсы из Махачкалы в Тель-Авив

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Red Wings перенаправила в Сочи рейсы из Махачкалы, которые должны прилететь в Тель-Авив 1 и 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В заявлении компании сказано, что из-за ограничений аэропорта Махачкалы на прилет и вылет Red Wings пришлось внести изменения в расписание самолетов, которые должны вылететь 1 и 2 ноября в Тель-Авив. Так, рейс Махачкала – Тель-Авив был отменен, но пассажирам предложили вылететь 2 ноября по маршруту Сочи – Тель-Авив.

Такая же ситуация обстоит и с рейсом Жуковский – Махачкала – Тель-Авив, который должен был состояться 1 ноября. Теперь пассажиры смогут улететь 2 ноября по маршруту Домодедово – Сочи – Тель-Авив.

Кроме того, в авиакомпании уведомили, что самолет, который вылетал 29 октября из Нижневартовска, сел на запасном аэродроме Минеральные Воды, а в Махачкалу пассажиров доставили на наземном транспорте.

Рейс Махачкала – Жуковский, запланированный на 29 октября, отложен до момента открытия аэропорта. Самолет, следующий 30 октября по маршруту Анталья – Махачкала, вынужденно сел на запасном аэродроме Владикавказ. Пассажиров наземным способом доставили в Махачкалу.

При этом в Red Wings предупредили, что по любым вопросам, связанным с вылетами в/из Махачкалы, можно обращаться на горячую линию +7 (800) 350-99-77.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.